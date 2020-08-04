Взрыв в Бейруте: Зеленский выразил соболезнования

4 августа, 2020, 22:40

О соболезновании жертвам катастрофы президент Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количество жертв", - написал Зеленский.

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Президент выразил "глубочайшие соболезнования родным и близким погибших" и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Глубоко шокирован новостями о страшных взрыва в Бейруте и большое количество жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым. - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 4, 2020

Напомним, 4 августа в столице ближневосточного Ливана Бейруте прогремели 2 взрыва с интервалом в 15 минут. По первым данным с места событий, погибли 11 человек. Число жертв скорее всего будет больше. Сообщают о сотнях раненых и больших разрушения в городе.

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