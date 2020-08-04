По меньшей мере 11 погибших, сотни раненых: что известно о взрывах в Бейруте

4 августа, 2020, 20:41

"Хезболла" и военные Израиля отрицают свою причастность к взрыву

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что по данным ливанских СМИ машины скорой помощи транспортировали сотни раненых в местные больницы, а десятки, возможно, погибли в инциденте.

Были найдены по меньшей мере 11 тел внутри порта, но контакт с пожарной бригадой и рядом работников порта был утрачен, согласно сообщениям ливанцев.

По информации издания Al-Hadath, генеральный секретарь партии Катаиб (ливанские христианские демократы католиков-маронитов) получил критические ранения.

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Источники из "Хезболлы" заявили на OTV (телеканал в Ливане), что "нет правды" в сообщениях, что взрыв был вызван израильским ударом по оружию "Хезболлы" в порту. Израильские представители Минобороны отрицают, что Израиль имеет связь с инцидентом.

Директор разведки Ливана Ибрагим Аббас заявил Al-Hadath, что сообщение о том, что взрыв был вызван фейерверками, "смешон", и при взрыве использованы высококачественные взрывчатые вещества.

После сообщения о взрыве в Ливане были зафиксированы значительные отключения Интернета, сообщает NetBlocks.

Непонятно, что стало причиной отключения. По сообщению MTV Lebanon, электрической компании в Ливане был нанесен серьезный вред.

Ливанское государственное информационное агентство NNA и два источника безопасности заявили, что взрыв произошел в районе порта, где есть склады, на которых размещены взрывчатые вещества. Не сразу было понятно, что вызвало взрыв или какие взрычатые вещества были на складах.

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