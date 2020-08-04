Мощные взрывы в Бейруте: в городе многочисленные разрушения. Фоторепортаж

4 августа, 2020, 22:11

В столице Ливана Бейруте 4 августа произошли два взрыва, сообщается о многочисленных жертвах и разрушениях

В результате взрыва стекла вылетали за много километров от его эпицентра, говорят очевидцы, сообщает Радио Свобода.

Корреспондент CNN в Бейруте сказал, что за многие годы освещения военных конфликтов он не видел и не слышал такого большого взрыва.

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По первым данным с места событий, погибли 11 человек. Число жертв скорее всего будет больше.

Агентство Reuters передает фото с места событий.

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