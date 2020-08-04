"Лично готов к любым изменениям" Лукашенко ответил на призыв оппозиции вернуть старую Конституцию

4 августа, 2020, 16:16

4 августа в обращении к белорусам Александр Лукашенко прокомментировал намерения оппозиции вернуть конституцию РБ 1994 года

Об этом президнет Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БелТА .

"Если обществу нужны изменения, то они будут. Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного Закона. Возвращение к Конституции 1994 года - полный абсурд. Надо двигаться вперед. И это касается не только экономики, но и политики", - отметил Лукашенко.

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Президент РБ отметил, что в настоящее время в страны совсем другие потребности, и Конституция должна не только им соответствовать, но и на несколько шагов опережать общественное развитие.

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По его словам, на вопрос, какой ей быть в целом и в деталях, общество еще не дало ответа.

"Но уверен, белорусы его дадут в процессе общественного обсуждения", - заявил белорусский лидер.

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"И уже нынешний состав парламента обязательно произведет и предложит народу такую Конституцию вместе со всеми госслужащими и специалистами", - подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что предложения по изменениям в Конституцию могут быть разные, в том числе в области партийного строительства, перераспределения полномочий между органами государственной власти. "Я лично готов к любым изменениям, если они будут в интересах народа и если вы к ним готовы", - сказал Александр Лукашенко.

"Но главное - Конституция не должна провоцировать политический кризис, вызвать паралич управленческой системы, как это было в середине 90-х", - подчеркнул белорусский президент.

Он напомнил, что в те годы страна погрязла в бесконечных политических спорах и дебатах в ущерб принятию неотложных решений, катилась в пропасть, а народ оказался на грани выживания. "Я уже приводил пример: банды орудовали от Москвы до границы с Польшей, обирая всех. Мне с этой трибуны и стыдно и страшно вспоминать, как мы воевали против этих бандитов. Но мы их за полгода вычистили с дороги. 32 банды (было, - ред.) в городе-герое Минске, - рассказал Лукашенко.

"Мы за полгода очистили Минск от банд. Вы хотите в 90-е? Вы хотите? Чтобы страну поделили на сектора и собирали дань и носили по вертикали? Я этого не хочу, и при мне этого не будет. Не будет, пока я жив, а не только пока я президент. я это все на своих плечах вытянул", - заявил Лукашенко.

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