Пробуждение Беларуси стало неожиданностью. Тихановская только учится политике, - Лебедько

2 августа, 2020, 13:01

Главным фактором нынешней избирательной кампании в Республике Беларусь является не неожиданная активность граждан, которые наконец осознали себя избирателями и готовы взять ответственность за судьбу государства

Об этом один из руководителей белорусской независимой социал-демократии, политический узник режима Лукашенко Анатолий Лебедько рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла на Еспресо.TV.

"Ни Лукашенко, ни Путин - никто не мог просчитывать ситуацию, которую мы имеем сегодня. Они друг друга собирались дергать, кто за усы, то за другие места, а народ проснулся. И сейчас то, что происходит, это не контролируется точно ни Лукашенко, ни Путиным, так как произошло пробуждение людей. Люди начали верить в себя, и когда в маленьких городах тысячи людей приходят на встречу с вчерашней домохозяйкой (Светланой Тихановской, - ред.), то это дает какой-то шанс и надежду нам всем", - пояснил он.

При этом Лебедько обратил внимание на то, что у Тихановской еще нет политического опыта, но она его довольно быстро приобретает.

"Два месяца назад она не представляла, как выйти к телевизионной камере. Судьба, обстоятельства заставили ее стать на то место, где она сейчас находится. Она очень сильно прогрессирует, она очень быстро учится. И сейчас в ее окружении появились люди, которые понимают что такое политика, и я имею осторожный оптимизм, что человек она честный и искренний", - отметил Анатолий Лебедько

"Власть на это и рассчитывала, что она не справится. Но она пока справляется просто блестяще", - резюмировал он.

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