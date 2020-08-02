Пробуждение Беларуси стало неожиданностью. Тихановская только учится политике, - Лебедько
Об этом один из руководителей белорусской независимой социал-демократии, политический узник режима Лукашенко Анатолий Лебедько рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла на Еспресо.TV.
"Ни Лукашенко, ни Путин - никто не мог просчитывать ситуацию, которую мы имеем сегодня. Они друг друга собирались дергать, кто за усы, то за другие места, а народ проснулся. И сейчас то, что происходит, это не контролируется точно ни Лукашенко, ни Путиным, так как произошло пробуждение людей. Люди начали верить в себя, и когда в маленьких городах тысячи людей приходят на встречу с вчерашней домохозяйкой (Светланой Тихановской, - ред.), то это дает какой-то шанс и надежду нам всем", - пояснил он.
При этом Лебедько обратил внимание на то, что у Тихановской еще нет политического опыта, но она его довольно быстро приобретает.
"Два месяца назад она не представляла, как выйти к телевизионной камере. Судьба, обстоятельства заставили ее стать на то место, где она сейчас находится. Она очень сильно прогрессирует, она очень быстро учится. И сейчас в ее окружении появились люди, которые понимают что такое политика, и я имею осторожный оптимизм, что человек она честный и искренний", - отметил Анатолий Лебедько
"Власть на это и рассчитывала, что она не справится. Но она пока справляется просто блестяще", - резюмировал он.
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