Кандидат в президенты Беларуси Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в прямом эфире перед толпой людей
Об этом она сообщила в видеообращении на Youtube.
Тихановская заявила, что отказывается участвовать в дебатах на государственном телевидении. Она заявила, что это "фарс и пустая трата времени белорусов, которые будут их смотреть".
"Дебаты, которые вы предлагаете нам, - это такая же подделка, как и ваши выборы. Дебаты с кандидатами, не собравшими 100 000 подписей - это фарс", - сказала Тихановская.
По ее словам, дебаты в записи - это нарушение законодательства. Ее также не устраивает, что в них не будет участвовать Лукашенко.
"Мое предложение: настоящие дебаты один на один с Александром Лукашенко. В прямом эфире на (площади) Бангалор, перед белорусским народом", - объявила кандидат.
Она ждет действующего главу государства на площади Бангалор в столице. Сейчас там проходит митинг в поддержку Тихановской.
- Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала Крым "юридически украинским, но фактически - российским".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-