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Espreso.tvОбществоКандидат в президенты Беларуси Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в прямом эфире перед толпой людей

Кандидат в президенты Беларуси Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в прямом эфире перед толпой людей

Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вызвала президента Александра Лукашенко на "уличные" дебаты

Об этом она сообщила в видеообращении на Youtube.

Тихановская заявила, что отказывается участвовать в дебатах на государственном телевидении. Она заявила, что это "фарс и пустая трата времени белорусов, которые будут их смотреть".

"Дебаты, которые вы предлагаете нам, - это такая же подделка, как и ваши выборы. Дебаты с кандидатами, не собравшими 100 000 подписей - это фарс", - сказала Тихановская.

По ее словам, дебаты в записи - это нарушение законодательства. Ее также не устраивает, что в них не будет участвовать Лукашенко.

"Мое предложение: настоящие дебаты один на один с Александром Лукашенко. В прямом эфире на (площади) Бангалор, перед белорусским народом", - объявила кандидат.

Она ждет действующего главу государства на площади Бангалор в столице. Сейчас там проходит митинг в поддержку Тихановской.

  • Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала Крым "юридически украинским, но фактически - российским".

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