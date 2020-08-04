"Формулу Штайнмайера" надо принимать, - Кравчук

4 августа, 2020, 20:05

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук не исключает возможность имплементации Украиной "формулы Штайнмайера"

Об этом он заявил эфире телеканала 112 Украина.

"Пока я не готов вам сказать. Вчера у нас было заседание первое, встреча, вернее, нашей делегации. Впервые мы встретились, обсуждали много вопросов. Мы, скажем, с двух до шести часов работали, каждый мог высказать свое мнение, свою позицию - что хорошо делается, где мы не дорабатываем, как раз чтобы усилить нашу координацию, нашу работу, освещение нашей работы. Но о "формуле Штайнмайера" непосредственно разговора не было. Но я не исключаю, что он будет", - отметил Кравчук.

По его словам, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни украинские дипломаты, ни чиновники никогда не отказывались от "формулы Штайнмайера".

"Другое дело - как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм, привлечение или ввода формулы в практическую жизнь. Как это сделать - это уже надо думать, обсуждать, предлагать. А саму формулу надо принимать, потому что она одобрена и при всем том подписана в Трехсторонний контактной группе", - подчеркнул Кравчук.

Отметим, закобн о "особом статусе" ОРДЛО на временной основе вступает в силу после проведения там выборов. Конкретный текст "формулы Штайнмайера" Украина согласовала осенью 2019 года, который предстоит ввести в этот закон.

По словам главы ОПГ Андрея Ермака, во время встречи политических советников лидеров государств в Берлине 3 июля, Украина заявила о намерении имплементировать "формулу Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Напомним, 30 июля Кравчук по поручению президента Владимира Зеленского возглавил украинскую делегацию в ТКГ вместо Леонида Кучмы.

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