В закон о местном самоуправлении ОРДЛО планируем имплементировать "формулу Штайнмайера", - Ермак

10 июля, 2020, 19:50

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время встречи политических советников лидеров государств в Берлине 3 июля, Украина заявила о намерении имплементировать "формулу Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Об этом он рассказал на встрече с журналистами, передает Бабель .

По словам Ермака, на встрече политические советники поднимали все вопросы, о которых в прошлом году договорились лидеры "нормандского формата".

"К сожалению, до сих пор остается открытым вопрос о точках разведения, многие вопросы уже согласовали, но окончательного решения еще нет. Начали работать уже в политической подгруппе - представили закон об особенностях местного самоуправления, говорили, что планируем имплементировать" формулу Штайнмайера ", - подчеркнул он .

Если в Минске эта формула будет "работать", затем ее смогут подать комитетам Верховной Рады на рассмотрение. Если комитеты согласуют "формулу", ее сможет рассмотреть парламент.

Ермак добавил, что перед Россией жестко поставили вопрос о допуске на оккупированные территории представителей Красного Креста.

"Мы получили все необходимые гарантии со стороны Германии и Франции, а также поставили жестко вопрос перед Россией о том, что они много раз декларировали свободу попадания к жителям оккупированных территорий членов Красного Креста. Это необходимо, чтобы мы получили подтверждение о каждом гражданине, о котором мы располагаем информацией, что он там. Таким образом мы сможем его забрать ", - отметил глава ОПУ.

Ермак отметил, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске согласуют "реальный" механизм прекращения огня, а не "декларативный". Также на встрече договорились о продолжении обмена заключенными. Очередной обмен состоится "в ближайшее время".

"Все подтвердили важность проведения саммита в Берлине, никто не возразил. Саммит должен пройти как можно скорее. Считаю, что в ближайшие месяцы он должен состояться. Для этого должно быть выполнение договоренностей. Для нас в первую очередь это договоренность о безопасности", - заявил Ермак .

Вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что местные выборы на территориях ОРДЛО, будут внеочередными и проходить по специально принятому закону.

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