Вингер "Динамо" может продолжить карьеру в "Заре"

3 августа, 2020, 16:49

Луганская "Заря" может усилиться 21-летним вингером киевского "Динамо" Денисом Янаковым

Об этом сообщает sportarena.com.

Янаков недавно вернулся из "Черноморца", где находился полгода в аренде. За одесситов украинец провел 6 матчей, в которых забил 4 гола.

21-летний Денис Янаков является воспитанником академии "Динамо". В сезоне 2018/19 он выступал в аренде за "Арсенал-Киев".

29 июля стало известно, что главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич может возглавить "Зарю" .

29 июля Александр Бабич заявил об отставке с поста главного тренера "Мариуполя" после поражения от "Колоса" в плей-офф за место в Лиге Европы.

2 августа сообщалось, что Виктора Скрипника на посту главного тренера "Зари" заменит Александр Бабич.