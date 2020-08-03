Вингер "Динамо" может продолжить карьеру в "Заре"
3 августа, 2020, 16:49
Луганская "Заря" может усилиться 21-летним вингером киевского "Динамо" Денисом Янаковым
Об этом сообщает sportarena.com.
Янаков недавно вернулся из "Черноморца", где находился полгода в аренде. За одесситов украинец провел 6 матчей, в которых забил 4 гола.
21-летний Денис Янаков является воспитанником академии "Динамо". В сезоне 2018/19 он выступал в аренде за "Арсенал-Киев".
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