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Espreso.tvОбществоУ Трампа заявили, что не планируют переносить президентские выборы

У Трампа заявили, что не планируют переносить президентские выборы


фото: reuters
В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что не планируют переносить президентские выборы, которые должны состояться 3 ноября

Об этом сказал руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус, передает "Голос Америки".

"Мы собираемся провести выборы третьего ноября, и президент намерен одержать победу", - сказал Медоус в программе "Лицом к нации" на телеканале CBS.

Ранее, 30 июля, Трамп предложил перенести президентские выборы в США из-за коронавируса. После этого он заявил, что не хочет переноса выборов, но заметил, что его беспокоят возможные проблемы с голосованием по почте в условиях пандемии.

Также Трамп заявил, что Россия и Китай могут подделать американские избирательные бюллетени с целью фальсификации выборов.

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