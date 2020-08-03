У Трампа заявили, что не планируют переносить президентские выборы
Об этом сказал руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус, передает "Голос Америки".
"Мы собираемся провести выборы третьего ноября, и президент намерен одержать победу", - сказал Медоус в программе "Лицом к нации" на телеканале CBS.
Ранее, 30 июля, Трамп предложил перенести президентские выборы в США из-за коронавируса. После этого он заявил, что не хочет переноса выборов, но заметил, что его беспокоят возможные проблемы с голосованием по почте в условиях пандемии.
Также Трамп заявил, что Россия и Китай могут подделать американские избирательные бюллетени с целью фальсификации выборов.
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