Трамп уже не хочет переносить президентские выборы
31 июля, 2020, 07:33
Президент США Дональд Трамп публично отказался от идеи перенести президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса
Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает Укринформ .
"Я не хочу переносить, я хочу провести эти выборы", - подчеркнул Трамп.
Однако он отметил, что его беспокоят возможные проблемы с системой голосования по почте, которая была выбрана альтернативным вариантом для волеизъявления в условиях пандемии.
"Я не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что бюллетени потерялись, а выборы признаны недействительными. Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать", - сказал действующий глава Белого дома.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- 30 июля президент США предложил перенести президентские выборы с начала ноября на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-