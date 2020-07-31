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Espreso.tvМирТрамп уже не хочет переносить президентские выборы

Трамп уже не хочет переносить президентские выборы


фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп публично отказался от идеи перенести президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает Укринформ .

"Я не хочу переносить, я хочу провести эти выборы", - подчеркнул Трамп.

Однако он отметил, что его беспокоят возможные проблемы с системой голосования по почте, которая была выбрана альтернативным вариантом для волеизъявления в условиях пандемии.

"Я не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что бюллетени потерялись, а выборы признаны недействительными. Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать", - сказал действующий глава Белого дома.

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