Трамп предложил перенести президентские выборы в США из-за коронавируса

30 июля, 2020, 16:41

Президент США Дональд Трамп впервые поднял вопрос о переносе президентских выборов в ноябре на фоне пандемии коронавируса

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Если будет введено общее голосование по почте..., то в 2020 году состоятся наиболее неточные и фальсифицированные выборы в истории. Для США это будет огромным стыдом. Давайте отложим выборы, пока люди не смогут проголосовать должным образом, безопасно и защищенно?" - написал президент США.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote ??? - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Голосование по почте в США рассматривалось как один из способов обеспечить волеизъявление на выборах в условиях эпидемии коронавируса. В Штатах от COVID-19 уже умерли более 150 тысяч человек - это самый высокий показатель в мире.

Трамп неоднократно писал о том, что при голосовании по почте выборы можно сфальсифицировать. Как отмечает Associated Press, доказательств этому пока нет.

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Однако сам Трамп не имеет полномочий перенести выборы. В США дату федеральных выборов устанавливает Конгресс, где в Палате представителей большинство имеют демократы.

Кроме того, Конституция США не предусматривает никаких положений о задержке инаугурации 20 января.

Последние социологические опросы показывают, что Трамп может проиграть выборы своему оппоненту Джо Байдену, которого на сегодня поддерживают большинство американцев.

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