Трамп боится, что Китай и Россия подделают избирательные бюллетени в США

1 августа, 2020, 08:50

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за голосования по почте существует угроза подделки избирательных бюллетеней Россией и Китаем

Об этом сообщает "Голос Америки" .

По словам Трампа, расширение масштабов голосования по почте может превратить президентские выборы в ноябре в "крупнейшую избирательную катастрофу в истории".

"Они думают, что отправят сотни миллионов бюллетеней по всем Соединенным Штатам, и с этого что-то получится. Вы не узнаете результаты выборов в течение недель, может быть, лет. Возможно, вы никогда не узнаете результат выборов. Это то, что меня волнует - подтасовки, фальсификации. Люди должны поумнеть ", - сказал Трамп.

Он предложил американцам голосовать лично или воспользоваться открепительными бюллетенями.

"Это будет крупнейшая избирательная катастрофа в истории. И, кстати, вы любите говорить о России, Китае и других странах. Они смогут подделать бюллетени. Они будут делать все, что нужно", - предупредил Трамп.

Он добавил, что хочет, чтобы выборы состоялись, и заявил, что его администрация работает над решением этой проблемы.

"Открепительные бюллетени - отлично. Прийти на выборы - отлично. Но если вы сделаете общую почтовую рассылку миллионов и миллионов бюллетеней, вы никогда не узнаете реального результата выборов. Это будет очень печальный день для нашей страны", - сказал Трамп.

Напомним, 31 июля Дональд Трамп публично отказался от идеи перенести президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса.

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