Трамп боится, что Китай и Россия подделают избирательные бюллетени в США
Об этом сообщает "Голос Америки" .
По словам Трампа, расширение масштабов голосования по почте может превратить президентские выборы в ноябре в "крупнейшую избирательную катастрофу в истории".
"Они думают, что отправят сотни миллионов бюллетеней по всем Соединенным Штатам, и с этого что-то получится. Вы не узнаете результаты выборов в течение недель, может быть, лет. Возможно, вы никогда не узнаете результат выборов. Это то, что меня волнует - подтасовки, фальсификации. Люди должны поумнеть ", - сказал Трамп.
Он предложил американцам голосовать лично или воспользоваться открепительными бюллетенями.
"Это будет крупнейшая избирательная катастрофа в истории. И, кстати, вы любите говорить о России, Китае и других странах. Они смогут подделать бюллетени. Они будут делать все, что нужно", - предупредил Трамп.
Он добавил, что хочет, чтобы выборы состоялись, и заявил, что его администрация работает над решением этой проблемы.
"Открепительные бюллетени - отлично. Прийти на выборы - отлично. Но если вы сделаете общую почтовую рассылку миллионов и миллионов бюллетеней, вы никогда не узнаете реального результата выборов. Это будет очень печальный день для нашей страны", - сказал Трамп.
- Напомним, 31 июля Дональд Трамп публично отказался от идеи перенести президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса.
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