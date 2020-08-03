НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы в соответствии с законом о поддержке возобновляемой энергетики

3 августа, 2020, 10:26

НКРЭКУ пересмотрела "зеленые" тарифы в соответствии с Законом 810-IX от 21 июля "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий их снижение с 1 августа.

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

Согласно сообщению, решение об установлении зеленых тарифов на электроэнергию и надбавки к ним за использование оборудования украинского производства Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла на заседании в субботу.

По словам вр. и. о. председателя НКРЭКУ, это техническое решение, принятое во исполнение закона, вступившего в силу в субботу.

"С целью избежания разрыва во времени необходимо его принять", - цитирует издание слова Кривенко.

В обосновании к проекту постановления указано, что, учитывая предусмотренные с 1 августа законом об условиях поддержки ВИЭ понижающие коэффициенты к установленным ранее зеленым тарифам, возникает необходимость их пересчета для субъектов хозяйственной деятельности.

В результате, согласно обнародованному проекту постановления, учитывая предусмотренную законодательством градацию размера зеленых тарифов в зависимости от времени ввода в эксплуатацию, для большинства СЭС установлен зеленый тариф в размере 3,83 грн/кВт-час. (здесь и далее - без НДС). Самый высокий тариф - 7,37 грн/кВт-час., (в частности, для СЭС, установленных одними из первых - ЕР), самый низкий - 3,29 грн/кВт-час.

Также для СЭС, вмонтированных на крышах или фасадах зданий и введенных в эксплуатацию после 30 июля 2015 года, тариф установлен в размере 4,54 грн/кВт-час. (около двухсот ВИЭ-объектов).

Для ряда СЭС установлены надбавки 5% и 10% за использование украинского оборудования.

Для подавляющего большинства ВЭС тариф составляет 2,82 грн/ кВт-час или 3,39 грн/кВт-час.

Всего в проекте постановления указано 780 субъектов хозяйствования, владеющих СЭС, и 27 субъектов, производящих э/э из энергии ветра.

Напомним, Верховная Рада 21 июля приняла во втором чтении проект закона о поддержке "зеленой" энергетики.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке "зеленой" энергетики.

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