Рада приняла закон о поддержке "зеленой" энергетики

21 июля, 2020, 14:09

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии

Об этом сообщает ЕспресоTV .

Проект закона поддержали 228 народных депутатов.

Согласно тексту проекту закона, он предусматривает снижение "зеленого" тарифа для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 го по 31 декабря 2019 солнечных станций более 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт - на 7,5 %.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его принятие позволит уменьшить суммарный объем выплат по "зеленому" тарифу на более 2 млрд евро и вдвое снизить прогнозируемый объем ограничений производства электроэнергии объектами возобновляемой энергетики и атомными электростанциями. Кроме того, указанный проект закона позволит уменьшить прогнозируемый дефицит сметы госпредприятия "Гарантированный покупатель" на более 6,4 млрд грн ежегодно.