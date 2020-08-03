Нардеп "слуга" Костин назвал предложения Кравчука во время встречи с членами украинской делегации в ТКГ

3 августа, 2020, 20:51

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук на ознакомительной встрече с членами делегации отметил необходимость быть более активными в переговорах и усилить информационную составляющую работы

Об этом сообщил член делегации, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, передает Интерфакс-Украина .

"Мне очень понравилось, что Леонид Макарович (Кравчук, - ред.) очень энергично подходит к своей роли, с энтузиазмом, и говорил неоднократно о том, что нам надо еще активнее позиционировать нашу делегацию в этих переговорах", - отметил Костин.

Он отметил, что Кравчук останавливался на информационном обеспечении переговорного процесса в рамках ТКГ.

"Он (Леонид Кравчук, - ред.) считает, что нам нужно усилить, в частности, информационное сопровождение нашей работы. Чтобы украинское общество еще больше знало и понимало, что происходит на Минских переговорах", - подчеркнул Костин.

По его словам, делегация Украины проведет еще одну встречу ближе к следующему заседанию ТКГ и ее рабочих групп, которые запланированы на 18-19 августа, и на этой встрече еще будут согласованы позиции для представителей Украины в каждой из подгрупп.

Напомним, 30 июля Кравчук по поручению президента Владимира Зеленского возглавил ТКГ вместо Леонида Кучмы.

Кравчук отметил, что особенная система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.

После своего назначения Кравчук уже обратился к "ДНР" - "ЛНР" с предложением .

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