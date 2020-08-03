Нардеп "слуга" Костин назвал предложения Кравчука во время встречи с членами украинской делегации в ТКГ
Об этом сообщил член делегации, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, передает Интерфакс-Украина .
"Мне очень понравилось, что Леонид Макарович (Кравчук, - ред.) очень энергично подходит к своей роли, с энтузиазмом, и говорил неоднократно о том, что нам надо еще активнее позиционировать нашу делегацию в этих переговорах", - отметил Костин.
Он отметил, что Кравчук останавливался на информационном обеспечении переговорного процесса в рамках ТКГ.
"Он (Леонид Кравчук, - ред.) считает, что нам нужно усилить, в частности, информационное сопровождение нашей работы. Чтобы украинское общество еще больше знало и понимало, что происходит на Минских переговорах", - подчеркнул Костин.
По его словам, делегация Украины проведет еще одну встречу ближе к следующему заседанию ТКГ и ее рабочих групп, которые запланированы на 18-19 августа, и на этой встрече еще будут согласованы позиции для представителей Украины в каждой из подгрупп.
- Напомним, 30 июля Кравчук по поручению президента Владимира Зеленского возглавил ТКГ вместо Леонида Кучмы.
- Кравчук отметил, что особенная система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.
- После своего назначения Кравчук уже обратился к "ДНР" - "ЛНР" с предложением .
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