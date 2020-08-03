Коронавирус на Львовщине: количество заболевших приближается к 10 тысячам

3 августа, 2020, 10:26

За минувшие сутки во Львовской области обнаружили COVID-19 еще у 138 человек

По оперативным данным штаба по противодействию коронавируса, по состоянию на 08.00 сегодня, 3 августа, во Львове и Львовской области подтвержден 9 921 случай инфицирования коронавируса, из них 267 - летальные.

За вчерашние сутки лабораторные центры провели 845 ПЦР-тестов, из них 138 (16,3% всех обследований) - положительные, а в холодильнике проведения исследований ждут еще 813 проб. 74 новых больных - львовяне. Активных больных в области на сегодня 7 249 человек, 2 405 пациентов уже выздоровели.

К сожалению, растет количество больных с коронавирусом в больницах Львова и области. На сегодня в стационарах лечат 1 195 больных. 100 человек находятся на лечении в отделениях реанимации, 31 - на ИВЛ.

За минувшие сутки госпитализированы с подозрением на коронавирус еще 52 человека, а на самоизоляцию направили 46 человек.

Больше всего больных - в областной инфекционной больнице (208 человек), Центре легочного здоровья (185 человек) и Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных (159 человек).

Напомним, что три района Львовщины (Николаевский, Самборский и Пустомытивский), а также сам город Львов попали в "оранжевую" зону распространения коронавируса. В частности, это касается запрета работы развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей, посещения домов престарелых, больниц соцучреждений и тому подобное.

Добавим, что с 3 августа, в зависимости от эпидемиологической ситуации на территории области или каждой отдельной административно-территориальной единицы, устанавливается один из четырех уровней эпидопасности распространения коронавируса: "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный".

В "красную" зону, где вводят больше всего ограничений, вошли города Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. Однако местные органы власти Луцка и Тернополя отказались усиливать ограничения.