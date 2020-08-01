Разноцветная Львовщина. Три района области и город Львов - в оранжевой зоне распространения коронавируса
Четыре административно-территориальные единицы Львовской области отнесли в оранжевую зону по уровню распространения COVID-10. В частности, город Львов, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Три района Львовской области области определены как "желтые" - Яворивский, Жовковский и Каменка-Бугский. Все остальные - "зеленые".
Напомним , что с 3 августа в зависимости от эпидемиологической ситуации на территории области или каждой отдельной административно-территориальной единицы устанавливается один из четырех уровней эпидопасности распространения коронавируса: "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный".
Соответствующее решение было принято на заседании центральной комиссии ТЭБ и ЧС во исполнение постановления Кабинета Министров от 22 июля 2020 № 641
"Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
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