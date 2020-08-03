Капитан львовских "Карпат" продолжит карьеру в Азербайджане
3 августа, 2020, 18:48
Капитан львовских "Карпат" Дмитрий Кльоц продолжит карьеру в азербайджанской "Кешли"
Об этом сообщает azerifootball.com.
Украинец уже прибыл в расположение азербайджанского клуба и подпишет контракт в ближайшее время.
24-летний опорник - воспитанник львовских "Карпат". В этом сезоне Дмитрий Кльоц провел 23 матча, а результативными действиями не отличался. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 400 тыс. евро.
Сезон чемпионата Азербайджана "Кешля" завершила на третьей строчке.
- 30 июня сообщалось, что львовские "Карпаты" находятся на грани исчезновения.
- Напомним, 9 июля Украинская ассоциация футбола исключила львовские "Карпаты" из премьер-лиги.
- 30 июля стало известно, что новым главным тренером "Карпат" станет Роман Гнатов, который возглавляет юношескую команду клуба U-19.
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