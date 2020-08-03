Капитан львовских "Карпат" продолжит карьеру в Азербайджане

3 августа, 2020, 18:48

Капитан львовских "Карпат" Дмитрий Кльоц продолжит карьеру в азербайджанской "Кешли"

Об этом сообщает azerifootball.com.

Украинец уже прибыл в расположение азербайджанского клуба и подпишет контракт в ближайшее время.

24-летний опорник - воспитанник львовских "Карпат". В этом сезоне Дмитрий Кльоц провел 23 матча, а результативными действиями не отличался. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 400 тыс. евро.

Сезон чемпионата Азербайджана "Кешля" завершила на третьей строчке.