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Espreso.tvСпортКапитан львовских "Карпат" продолжит карьеру в Азербайджане

Капитан львовских "Карпат" продолжит карьеру в Азербайджане


фото: fckarpaty.com
Капитан львовских "Карпат" Дмитрий Кльоц продолжит карьеру в азербайджанской "Кешли"

Об этом сообщает azerifootball.com.

Украинец уже прибыл в расположение азербайджанского клуба и подпишет контракт в ближайшее время.

24-летний опорник - воспитанник львовских "Карпат". В этом сезоне Дмитрий Кльоц провел 23 матча, а результативными действиями не отличался. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 400 тыс. евро.

Сезон чемпионата Азербайджана "Кешля" завершила на третьей строчке.

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