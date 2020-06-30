Очередной футбольный клуб Украины на грани исчезновения. На этот раз команда с большой историей - львовские "Карпаты"

30 июня, 2020, 17:35

Все проблемы из-за одного из совладельцев клуба, известного олигарха Игоря Коломойского. Такая ситуация уже становится неприятной тенденцией

"Футбольный формат" глубоко проанализировал, как миллионер "прятал" славные футбольные проекты, сообщает Еспресо.TV.

Футбольные проекты Игоря Коломойского

"Днепр". Основной клуб так называемого "пула Коломойского". За многомиллионные долги лишен профессионального статуса и официально расформирован в 2019 году. Президент и основной спонсор - Игорь Коломойский.

"Кривбасс" (Кривой Рог). В 2013 году завершил свою историю в УПЛ из-за прекращения финансирования основным спонсором Игорем Коломойским. На данный момент "Кривбасс" выступает в ЧУ среди любителей.

"Арсенал" (Киев). По сообщениям СМИ Игорь Коломойский прекратил финансирование клуба в 2013 году, команда оказалась под угрозой исчезновения, пока новым владельцем не стал Александр Онищенко, который закрыл долги клуба.

"Карпаты" (Львов). Хотя сам Коломойский публично опровергает свое право собственности, известно, что половина клуба принадлежит именно ему через оффшорную компанию "КрисалХолдингс". Текущего финансирования клуба Коломойский не осуществляет. "Карпаты" занимают последнее место в УПЛ.

"Волынь" (Луцк). Оффшор "МантимусКомершиал Лтд", который связывают с приближенным к Игорю Коломойскому луцким политиком Игорем Палицей, является основным учредителем клуба. "Волынь" претендует на выход в УПЛ. Очевидно, что сейчас Коломойский непосредственно не имеет отношения к финансированию клуба, зато спонсором ФК является его соратник Палица, для политического влияния в регионе.

"Нефтяник" (Ахтырка). Перед началом сезона второй лиги 2018/2019 футбольный клуб "Нефтяник-Укрнафта" не прошел аттестацию на следующий сезон, тем самым прекратив свое существование.

Баскетбольные проекты Игоря Коломойского

БК "Днепр". Несмотря на то, что в прессе Коломойского называют владельцем БК "Днепр" сам олигарх этот факт опровергает. Игоря Валерьевича часто можно заметить на матчах днепрян еще и потому, что в составе команды выступает его сын Григорий. Из-за пандемии коронавируса чемпионат Украины по баскетболу завершили досрочно - распределение мест провели в соответствии с положением команд на момент завершения соревнований. Лидировал в таблице именно БК "Днепр".

БК "Будивельнык". Самый титулованный украинский баскетбольный клуб прекратил существование в июне 2018 года. Формально президентом "Будивельныка" считался Богдан Гулямов (в конце 2018-го Гулямов принял сан священника УПЦ Московского патриархата), однако пресса писала о полноценном контроле над клубом группы "Приват" Игоря Коломойского.

БК "Кривбассбаскет". Летом 2008-го при содействии группы "Приват" была создана Украинская баскетбольная лига (УБЛ), как альтернатива Федерации баскетбола Украины. В неофициальном турнире приняли участие 10 клубов, которые связывали с Игорем Коломойским, а торжествовал в турнире криворожский "Кривбассбаскет". В 2013-м клуб был расформирован.

БК "Одесса". Еще один клуб приватовской "пятерки" или "семерки", как часто называли в печати БК, связанные с группой "Приват" Игоря Коломойского. В определенный период времени Одессу, как и Львов, представляли сразу две команды в двух параллельных чемпионатах. Сейчас в элитном баскетбольном дивизионе выступает БК "Одесса", созданный в 2017 году. Подобная история постигла футбольный "Днепр", заброшенный олигархом, вместо которого в УПЛ выступает "Днепр-1".

БК "Политехника Галичина". Бронзовый призер сезона 2008/2009 годов альтернативной УБЛ. Официально президентом клуба считался Игорь Лазорко, топменеджер группы "Приват", который с 2009-го до 2015-го года возглавлял госкомпанию "Укртранснафта" (впоследствии Лазорко был объявлен в розыск). В "ситые" времена за львовян выступали качественные легионеры, однако начиная с 2016-го за "Политех" играют молодые украинские баскетболисты. Сейчас "Политехника" выступает в Высшей лиге, втором дивизионе в иерархии украинского баскетбола.

БК "Говерла". Синхронно с другими "приватовскими" клубами потерпела крах "Говерла". Один из лучших БК прошлого десятилетия в 2015-м пережил шоковую терапию, пертурбации с владельцами и изменение вектора. Как и львовская "Политехника", выступает ныне во втором баскетбольном дивизионе.

БК "Ферро-ЗНТУ". Еще один клуб, который связывают с группой "Приват" (в определенный период времени клуб финансировал также Запорожский национальный технический университет). Неоднократный обладатель Кубка Суперлиги и медалист чемпионатов Украины. Из-за проблем с финансированием прекратил существование в июне 2015 года.

БК "Днепр-Азот". Баскетбольный клуб, который имеет аналогичное имя с одним из крупнейших химических предприятий Украины, специализируется на производстве аммиака и азотных удобрений. В 2015-м клуб из Каменского прекратил существование вместе с другими "приватовскими" коллегами. Сейчас город в Суперлиге представляет БК "Прометей", основанный в августе 2018-го.

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