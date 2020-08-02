Кравчук обещает не подписывать того, что навредит Украине

2 августа, 2020, 09:42

Новый глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что никогда не подпишет ни одного документа, который навредит Украине

Об этом со ссылкой Интерфакс-Украина передает Еспресо.TV.

"Я буду разговаривать с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который навредит Украине. Те ультра-патриоты, которые меня критикуют, что я с кем-то разговариваю, уже подписали Минские договоренности, где мы до сих пор не можем занять точную и ясную позицию", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, 1 августа 2020 года.

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"Ведь они подписали, что сначала выборы, а потом граница, что все законы, которые будут приниматься Верховной Радой, будут согласовывать с "ДНР"-"ЛНР , - отметил Кравчук.

Напомним, 30 июля Кравчук по поручению президента Владимира Зеленского возглавил ТКГ вместо Леонида Кучмы.

После своего назначения Кравчук уже обратился к "ДНР" - "ЛНР" с предложением .

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