Кравчук обещает не подписывать того, что навредит Украине
Об этом со ссылкой Интерфакс-Украина передает Еспресо.TV.
"Я буду разговаривать с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который навредит Украине. Те ультра-патриоты, которые меня критикуют, что я с кем-то разговариваю, уже подписали Минские договоренности, где мы до сих пор не можем занять точную и ясную позицию", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, 1 августа 2020 года.
Читайте также: Виталий Портников: Какая разница - Кучма или Кравчук?
"Ведь они подписали, что сначала выборы, а потом граница, что все законы, которые будут приниматься Верховной Радой, будут согласовывать с "ДНР"-"ЛНР , - отметил Кравчук.
- Напомним, 30 июля Кравчук по поручению президента Владимира Зеленского возглавил ТКГ вместо Леонида Кучмы.
- После своего назначения Кравчук уже обратился к "ДНР" - "ЛНР" с предложением .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-