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Espreso.tvОбществоКравчук обещает не подписывать того, что навредит Украине

Кравчук обещает не подписывать того, что навредит Украине


фото: YouTube
Новый глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что никогда не подпишет ни одного документа, который навредит Украине

Об этом со ссылкой Интерфакс-Украина передает Еспресо.TV.

"Я буду разговаривать с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который навредит Украине. Те ультра-патриоты, которые меня критикуют, что я с кем-то разговариваю, уже подписали Минские договоренности, где мы до сих пор не можем занять точную и ясную позицию", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, 1 августа 2020 года.

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"Ведь они подписали, что сначала выборы, а потом граница, что все законы, которые будут приниматься Верховной Радой, будут согласовывать с "ДНР"-"ЛНР , - отметил Кравчук.

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