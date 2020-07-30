Виталий Портников: Какая разница – Кучма или Кравчук?

30 июля, 2020, 16:13

Портников Виталий

Еще несколько дней назад близкие к власти комментаторы пытались доказать, что главная причина отставки бывшего президента Украины Леонида Кучмы с должности руководителя нашей делегации в ТКГ – преклонный возраст ветерана украинской политики и олигархии

Не знаю, как они будут объяснять, что преемником 81-летнего Кучмы стал 86-летний Кравчук. Но, впрочем, эти объяснения не имеют никакого значения. Как не имеет никакого значения сама смена руководителя украинской делегации в ТКГ. Потому что Минск – это имитация переговоров, а не переговоры.

Москве эти переговоры нужны исключительно для того, чтобы тянуть время, дестабилизировать ситуацию в нашей стране и дожидаться того президента, который пойдет на условия Кремля и капитулирует. А до этой капитуляции Путин не собирается ни выводить войска из Донбасса, ни прекращать войну.

Киеву эти переговоры нужны прежде всего для того, чтобы сохранять санкционный режим, демонстрировать Западу, что Россия не собирается выполнять Минские соглашения и нельзя ослаблять давление на нее. Для Киева тоже важно тянуть время – до ослабления позиций России или краха путинского режима, когда бы этот крах не наступил.

У Владимира Зеленского на этих переговорах свой интерес – он имитирует усилия, которые должны привести к окончанию войны. Имитирует так, чтобы, с одной стороны, удовлетворить запросы своих сторонников, в целом равнодушных к будущему Украинского государства, а с другой – чтобы не допустить шагов, которые приведут к массовым выступлениям патриотических сил. И, понятно, что при этом никакого реального результата Зеленский добиться не может. Если он не капитулирует – война продолжается. Если он капитулирует – он теряет власть, сталкивается с сокрушительным народным протестом.

Тогда возникает вопрос: а что же тогда во главе делегации будет делать Кравчук? А ничего особенного. Мотив Кравчука вполне схож с мотивом, которым руководствовался Зеленский, когда решил идти в президенты. Некомпетентный телевизионный комик искренне верил, что война продолжается, потому что ее продолжения хочет Порошенко, а он, Зеленский, быстро договорится с Путиным ну или обманет его. Это уж как получится.

Кравчук тоже может о себе думать, что он намного хитрее Кучмы. И сможет «продать» россиянам хитрость Зеленского, который, например, пытается вместо закона об особом статусе оккупированных территорий впарить Путину украинскую реформу децентрализации. Но все это хорошо только в том случае, если верить, что Путин в самом деле стремится завершить войну и ему надо "сохранить лицо". А если не стремится и считает, что с лицом у него все в порядке? Тогда как его обманешь? Какая разница – Кучма или Кравчук?

Разница только в том, что если Кучма в своей жизни всегда руководствуется только одним –усилением влияния своего клана, то у Кравчука в жизни совершенно другой интерес – хвалебная статья в энциклопедии и памятник первому президенту где-нибудь в центре Киева. Ничего другое его не интересует последние лет этак 30.

И Кравчук сбежит из Минской группы как только что-то будет угрожать хвалебному тону этой статьи и месту установки этого памятника.