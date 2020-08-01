Во Львовском "Доме Грушевских" открылась выставка по случаю юбилея Андрея Шептицкого

1 августа, 2020, 13:37

Она проходит в рамках проекта "Выставка на уик-энд" и продлится в течение выходных, 1-2 августа

Об этом говорится на странице Государственного мемориального музея Михаила Грушевского во Львове в facebook .

"1-2 августа 2020 года представляем вторую экспозицию с нового музейного проекта "Выставка на уик-энд". Ее тема: 155-летие со дня рождения украинского религиозного деятеля, мецената, Митрополита Галицкого и Архиепископа Львовского - предстоятеля Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого ", - говорится в сообщении.

На выставке можно увидеть оригиналы из фондовой коллекции музея, в частности, портрет Митрополита Андрея; открытки 1917 и 1930 с изображением митрополита и журнал "Патриархат" разных лет издания.

Экспозиция представлена на уютной веранде Львовского дома Грушевских (ул. И. Франко, 154). Часы работы: с 10:00 до 16:30.

Напоминаем, что проект "Выставка на уик-энд" - это небольшие, но интересные тематические выставки из фондов музея, увидеть которые можно будет только в выходные (суббота-воскресенье) на веранде Музея Михаила Грушевского в Киеве. Темы выставок разнообразны. Одна выставка - один уикенд.

Напомним, на этой неделе на Львовщине масштабно почтили память митрополита Андрея Шептицкого. Так, происходила традиционная паломничество в Прилбичах , во Львове провели открытую экскурсию по двору здания Нацмузею имени Андрея Шептицкого. Кроме того, во Львове открыли мурал с изображением митрополита .

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