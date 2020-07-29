Андрей Шептицкий на стенах: во Львове открыли мурал митрополиту

29 июля, 2020, 19:18

Праздничные мероприятия в городе продолжались в течение всего дня

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Праздничные мероприятия происходили во Львове по случаю 155-летия со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого. Торжества начались еще с утра с Божественной литургии в Архикафедральном соборе Святого Юра.

Чествование памяти митрополита продолжалось в течение дня. Впрочем самое интересное началось после обеда. В частности, в одном из районов Львове открыли праздничный мурал с изображением Андрея Шептицкого. На открытие собрались десятки горожан. Началось действо торжественным концертом коллектива "Львовские фанфары". Люди поражены увиденным. Говорят, даже не видели, что создается такой шедевр.

"Я впервые сегодня увидела этот мурал. Я поражена", - восторженно рассказывает львовянка Наталья Мысак. - Это очень красиво. Думаю, особенно полезно рисовать муралы для молодежи. Они должны знать о таких великих людях и помнить о них ".

"Супер, думаю, такие муралы - хороший способ увековечить память и величие нашей нации. Для развития района очень хорошо", - добавил Николай Рогуля.

На мурале митрополит изображен двусторонне - как молодой граф и меценат, и как художественный деятель. Владыку изобразил галицкий художник Михаил Мороз группой коллег.

"Такие муралы украшают город, - подчеркнул один из художников Валентин Гришичов. - Мы впервые рисовали на фасадах. Дело понравилась, понравилось людям. Благодаря муралам архитектура города быстрее запоминается".

На месте открытия присутствовало и духовенство. Отцы отметили большой вклад Андрея Шептицкого не только для Львова, но и всей Украины.

"Это особая фигура для города, Галичины и всей Украины, - сказал в комментарии" Эспрессо-Запад "отец Роман Гордий. - Он был служителем и проводником Церкви Христовой не только в Галичине. Вместе с тем митрополит Андрей был проводником для целого народа, духовным пробуджувачем национального сознания, развития нашего государства. Открытие такого мурала - особый знак и благодарность ему ".