В гости к Шептицким. По случаю дня рождения Митрополита Андрея происходит традиционное паломничество в его родное село

29 июля, 2020, 13:43

В день 155-летия Митрополита Андрея Шептицкого происходит традиционное в этот день ежегодное паломничество в Прилбичи - его родное село в Яворовском районе на Львовщине

Об этом сообщает корреспондент "Еспресо.Запад".

Во время паломничества состоялись панихида возле часовни-усыпальницы Шептицких, Архиерейская Божественная Литургия и премьера фильма о Митрополите Андрея Шептицкого.

К сожалению, имение Шептицких в Прилбичах, где родители будущего Митрополита Иван и София прожили всю жизнь и где родили семерых детей, не сохранилось, 23 июня 1941 года, подразделение саперного батальона Красной армии по приказу сверху заложило под него взрывчатку и, соответственно, стерло это имение физически, чтобы стереть Шептицких из людской памяти. Тогда же разрушили и небольшую часовню с привезенной из Лурда фигуркой Божьей Матери, которая стояла возле дома. Двумя годами ранее в сентябре 1939 солдаты НКВД, войдя в прилбицкий храма, где в то время правилася Служба, вывели оттуда брата митрополита Андрея Льва Шептицкого, его жену Ядвигу и римско-католического священника, приказали им собственноручно выкопать себе яму в парке возле имения и на глазах у испуганных крестьян расстреляли. Все ценности - книги, картины и т.п. в тот же день были вывезены из дома Шептицких в неизвестном направлении.

Фото: fredrooleksandrpalase.blogspot

Поэтому паломники ежегодно в эти дни идут к памятному камню, установленному на месте дворца Шептицких в 1990 году. К построенной в 2011 году в парке Шептицких новой часовне Матери Божьей в память о разрушенной большевиками. А также к семейной усыпальнице Шептицких на окраине Прылбычей, построенной в неоготическом стиле в 1864 году после смерти первого сына Стефана. К слову, после смерти второго сына Шептицких - Юрия, в часовню перенесли также останки дедушки Митрополита Андрея Петра Шептицкого, а затем похоронили здесь его маму Софию (в 1904 году), отца (в 1912 году), бабушку и троих детей брата Леона. В 1939 году эта усыпальница тоже была разорена советскими солдатами и расстреляна из крупнокалиберного пулемета. Но в 2004 году ее восстановили и того же года перезахоронили в ней останки расстрелянных Леона и Ядвиги Шептицких.

Что касается премьеры фильма о Митрополите Андрее Шептицком, то он называется "Андрей Шептицкий. Актуальное" и создан благотворительной организацией "Фонд - "Андрей"(автор проекта - Михаил Перун) при финансовой поддержке и содействии Департамента внутренней и информационной политики Львовской облгосадминистрации ( размер финансовой поддержки составлял 90 тысяч гривень в рамках содействия региональному кинематографу). Лента не только представляет деятельность Митрополита Андрея, но и имеет целью показать, как начатые им инициативы работают сегодня, и какие выводы для будущего можно сделать.

Фото: Facebook Яворівської РДА