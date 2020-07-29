Национальный музей во Львове открыл тайны по случаю празднования 155-й годовщины со дня рождения Андрея Шептицкого. Фоторепортаж
Эта историческая вилла, где расположен музей, была построена как имение профессора Львовского университета Эмиля Дуниковского, именно поэтому ее и называют виллой Дуниковского, сообщает "Еспресо.Захид".
О самых интересных деталях исторической виллы рассказала кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Светлана Зинченко.
Митрополит Андрей приобрел здание в 1909 году, чтобы создать здесь первый во Львове Украинский музей. Музей начал работу в 1913 году и митрополит подарил его городу.
Элементы отделки виллы - скульптуры селян и горожан. Исследователи предполагают, что эти скульптуры были добавлены позже, поскольку селяне одеты в традиционные гуцульские костюмы. И сомнительно, что Эмиль Дуниковский был таким уж фанатом гуцулов.
Портрет неизвестной женщины. Исследователи предполагают, что это жена Дуниковского
Входной портал к вилле с гербом Дуниковского
Элементы отделки - сверху скульптуры двух муз, Клио и Мельпомены. По центру молодой человек на колеснице. Во всех путеводителях написано, что это Орфей, но у него нет ни одного музыкального инструмента, отмечает Светлана Зинченко. Зато у него есть лук и стрелы, а колесница является атрибутом солнечного бога. Поэтому по мнению Светланы здесь изображен Аполлон.
Свитовид - старый славянский идол, это единственный славянский каменный идол тех пор, пока сохраняется на территории Украины. Датируют его приблизительно 9-10 веком.
Этого идола выловили в 1850 году в реке в селе Лопушня под Рогатином. Первоначально он имел голову с четырьмя лицами, как и збручский идол, но местный священник возмутился и приказал отбить ему голову. Вместо нее установили крест. В таком виде идол и поставили во дворе музея. Но в 1939 году, когда Львов оккупировали советские войска крест сняли, а взамен поставили каменный шар.
Интересная скульптурная композиция, мальчик с крыльями летучей мыши. В древнеримской традиции летучая мышь олицетворялось всепроникаемость, владением сокровенными знаниями, они ошибочно приписывали летучим мышам очень хорошее зрение, поэтому они якобы могли видеть то, чего другие не могут. В руках у него книга, тоже может быть символом тайных знаний, объясняет Светлана Зинченко.
Здесь будет лапидарий. Работники только начали его формирование. Сейчас здесь старые надгробные камни, в частности с Армянского собора и Лычаковского кладбища.
Напомним, в рамках празднования сегодня также происходит ежегодное традиционное паломничество в Прилбичи - родное село Андрея Шептицкого в Яворовском районе на Львовщине.
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