Национальный музей во Львове открыл тайны по случаю празднования 155-й годовщины со дня рождения Андрея Шептицкого. Фоторепортаж

29 июля, 2020, 18:47

29 июля, в рамках празднования 155-й годовщины со дня рождения выдающегося украинца, провели открытую экскурсию по двору здания Нацмузея во Львове имени Андрея Шептицкого

Эта историческая вилла, где расположен музей, была построена как имение профессора Львовского университета Эмиля Дуниковского, именно поэтому ее и называют виллой Дуниковского, сообщает "Еспресо.Захид".

О самых интересных деталях исторической виллы рассказала кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Светлана Зинченко.

Митрополит Андрей приобрел здание в 1909 году, чтобы создать здесь первый во Львове Украинский музей. Музей начал работу в 1913 году и митрополит подарил его городу.

Элементы отделки виллы - скульптуры селян и горожан. Исследователи предполагают, что эти скульптуры были добавлены позже, поскольку селяне одеты в традиционные гуцульские костюмы. И сомнительно, что Эмиль Дуниковский был таким уж фанатом гуцулов.

Портрет неизвестной женщины. Исследователи предполагают, что это жена Дуниковского

Входной портал к вилле с гербом Дуниковского

Элементы отделки - сверху скульптуры двух муз, Клио и Мельпомены. По центру молодой человек на колеснице. Во всех путеводителях написано, что это Орфей, но у него нет ни одного музыкального инструмента, отмечает Светлана Зинченко. Зато у него есть лук и стрелы, а колесница является атрибутом солнечного бога. Поэтому по мнению Светланы здесь изображен Аполлон.

Свитовид - старый славянский идол, это единственный славянский каменный идол тех пор, пока сохраняется на территории Украины. Датируют его приблизительно 9-10 веком.

Этого идола выловили в 1850 году в реке в селе Лопушня под Рогатином. Первоначально он имел голову с четырьмя лицами, как и збручский идол, но местный священник возмутился и приказал отбить ему голову. Вместо нее установили крест. В таком виде идол и поставили во дворе музея. Но в 1939 году, когда Львов оккупировали советские войска крест сняли, а взамен поставили каменный шар.

Интересная скульптурная композиция, мальчик с крыльями летучей мыши. В древнеримской традиции летучая мышь олицетворялось всепроникаемость, владением сокровенными знаниями, они ошибочно приписывали летучим мышам очень хорошее зрение, поэтому они якобы могли видеть то, чего другие не могут. В руках у него книга, тоже может быть символом тайных знаний, объясняет Светлана Зинченко.

Здесь будет лапидарий. Работники только начали его формирование. Сейчас здесь старые надгробные камни, в частности с Армянского собора и Лычаковского кладбища.

Напомним, в рамках празднования сегодня также происходит ежегодное традиционное паломничество в Прилбичи - родное село Андрея Шептицкого в Яворовском районе на Львовщине.