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Espreso.tvСпортСтала известна судьба львовских "Карпат"

Стала известна судьба львовских "Карпат"


фото: fckarpaty.com
Следующий сезон львовские "Карпаты" проведут во второй лиге Украины

Об этом сообщает footballhub.com .

Академия "Карпат" будет полноценно функционировать и иметь ключевое значение для клуба, который будет ориентироваться на своих воспитанников.

Команда будет базироваться во Львове. Через два года "Карпаты" должны вернуться в УПЛ. Юридически клуб не принадлежит ни Коломойскому, ни Диминскому.

Олег Смалийчук хочет, чтобы президента клуба выбирала совет директоров. Свою кандидатуру совладелец львовских "Карпат" готов подать на ближайшие 5 лет. Тренером первой команды будет Роман Гнатив.

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