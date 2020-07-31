Стала известна судьба львовских "Карпат"
31 июля, 2020, 14:49
Следующий сезон львовские "Карпаты" проведут во второй лиге Украины
Об этом сообщает footballhub.com .
Академия "Карпат" будет полноценно функционировать и иметь ключевое значение для клуба, который будет ориентироваться на своих воспитанников.
Команда будет базироваться во Львове. Через два года "Карпаты" должны вернуться в УПЛ. Юридически клуб не принадлежит ни Коломойскому, ни Диминскому.
Олег Смалийчук хочет, чтобы президента клуба выбирала совет директоров. Свою кандидатуру совладелец львовских "Карпат" готов подать на ближайшие 5 лет. Тренером первой команды будет Роман Гнатив.
- 30 июня сообщалось, что львовские "Карпаты" находятся на грани исчезновения.
- Напомним, 9 июля Украинская ассоциация футбола исключила львовские "Карпаты" из премьер-лиги.
- 30 июля стало известно, что новым главным тренером "Карпат" станет Роман Гнатив, который возглавляет юношескую команду клуба U-19.
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