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Espreso.tvСпортОпределился еще один кандидат на пост главного тренера "Зари"

Определился еще один кандидат на пост главного тренера "Зари"


фото: fcdynamo.ru
Украинский тренер Юрий Калитвинцев может возглавить луганскую "Зарю"

Об этом сообщает FootBoom .

Луганский клуб рассматривает кандидатуру 52-летнего специалиста, поскольку нынешний тренер "Зари" Виктор Скрипник близок к тому, чтобы возглавить "Днепр-1".

Юрий Калитвинцев ранее был главным тренером "Закарпатья", сборной Украины U-19, "Волги" и московского "Динамо". Также он работал с "Динамо-2", был ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

Калитвинцев находится без работы тренером с октября 2017 года. Последним его клубом было московское "Динамо".

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