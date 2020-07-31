Определился еще один кандидат на пост главного тренера "Зари"
31 июля, 2020, 17:15
Украинский тренер Юрий Калитвинцев может возглавить луганскую "Зарю"
Об этом сообщает FootBoom .
Луганский клуб рассматривает кандидатуру 52-летнего специалиста, поскольку нынешний тренер "Зари" Виктор Скрипник близок к тому, чтобы возглавить "Днепр-1".
Юрий Калитвинцев ранее был главным тренером "Закарпатья", сборной Украины U-19, "Волги" и московского "Динамо". Также он работал с "Динамо-2", был ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.
Калитвинцев находится без работы тренером с октября 2017 года. Последним его клубом было московское "Динамо".
- 28 июля стало известно, что Виктор Скрипник близок к подписанию контракта с "Днепром-1" .
- 29 июля сообщалось, что "Заря" требует у "Днепра-1" компенсацию в 500 тыс. Евро за переход своего главного тренера Виктора Скрипника.
- 29 июля стало известно, что главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич может возглавить "Зарю" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-