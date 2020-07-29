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Espreso.tvСпорт"Заря" назвала сумму, за которую готова отпустить главного тренера Скрыпника

"Заря" назвала сумму, за которую готова отпустить главного тренера Скрыпника


фото: zarya-lugansk.com
"Заря" требует у "Днепра-1" компенсацию в 500 тыс. евро за переход своего главного тренера Виктора Скрыпника

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, Скрыпник является главным кандидатом на пост главного тренера "Днепра-1", который решил отправить в отставку Дмитрия Михайленко после поражения от "Колоса" в полуфинале плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы.

Утверждается, что Скрыпник дал предварительное согласие и уже пообщался по поводу своего будущего с президентом "Зари" Евгением Геллером. "Днепр-1" должен будет заплатить луганчанам за тренера 500 тыс. евро отступных. Сторонам осталось уладить лишь юридические детали сделки.

50-летний Виктор Скрыпник с "Зарей" выиграл бронзовые медали чемпионата Украины-2020. В 2014 -2016 годах был главным тренером немецкого "Вердера". В 2018 году возглавлял латвийскую "Ригу".

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