"Заря" назвала сумму, за которую готова отпустить главного тренера Скрыпника

29 июля, 2020, 08:49

"Заря" требует у "Днепра-1" компенсацию в 500 тыс. евро за переход своего главного тренера Виктора Скрыпника

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, Скрыпник является главным кандидатом на пост главного тренера "Днепра-1", который решил отправить в отставку Дмитрия Михайленко после поражения от "Колоса" в полуфинале плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы.

Утверждается, что Скрыпник дал предварительное согласие и уже пообщался по поводу своего будущего с президентом "Зари" Евгением Геллером. "Днепр-1" должен будет заплатить луганчанам за тренера 500 тыс. евро отступных. Сторонам осталось уладить лишь юридические детали сделки.

50-летний Виктор Скрыпник с "Зарей" выиграл бронзовые медали чемпионата Украины-2020. В 2014 -2016 годах был главным тренером немецкого "Вердера". В 2018 году возглавлял латвийскую "Ригу".

28 июля стало известно, что Виктор Скрыпник близок к подписанию контракта с "Днепром-1" .

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