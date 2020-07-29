"Заря" назвала сумму, за которую готова отпустить главного тренера Скрыпника
Об этом сообщает "ТаТоТаке".
По информации источника, Скрыпник является главным кандидатом на пост главного тренера "Днепра-1", который решил отправить в отставку Дмитрия Михайленко после поражения от "Колоса" в полуфинале плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы.
Утверждается, что Скрыпник дал предварительное согласие и уже пообщался по поводу своего будущего с президентом "Зари" Евгением Геллером. "Днепр-1" должен будет заплатить луганчанам за тренера 500 тыс. евро отступных. Сторонам осталось уладить лишь юридические детали сделки.
50-летний Виктор Скрыпник с "Зарей" выиграл бронзовые медали чемпионата Украины-2020. В 2014 -2016 годах был главным тренером немецкого "Вердера". В 2018 году возглавлял латвийскую "Ригу".
- 28 июля стало известно, что Виктор Скрыпник близок к подписанию контракта с "Днепром-1" .
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