Скрипник покидает "Зарю" ради другого украинского клуба - СМИ
28 июля, 2020, 08:55
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник близок к подписанию контракта с "Днепром-1"
Об этом сообщает Трибуна.
По информации издания, стороны обсудили возможное сотрудничество и близки к заключению контракта. Также о переговорах между тренером и днепровским клубом сообщил сайт fcdnipro.com.
В "Днепре-1" недовольны выступлениями команды под руководством Дмитрия Михайленко. "Днепр-1" финишировал седьмым и не пробился в еврокубки.
"Заря" закончила сезон на третьем месте и попала на групповой раунд Лиги Европы.
- Напомним, 21 июля Виктор Скрипник заявил, что не получал приглашение возглавить "Динамо" .
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