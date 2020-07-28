Скрипник покидает "Зарю" ради другого украинского клуба - СМИ

28 июля, 2020, 08:55

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник близок к подписанию контракта с "Днепром-1"

Об этом сообщает Трибуна.

По информации издания, стороны обсудили возможное сотрудничество и близки к заключению контракта. Также о переговорах между тренером и днепровским клубом сообщил сайт fcdnipro.com.

В "Днепре-1" недовольны выступлениями команды под руководством Дмитрия Михайленко. "Днепр-1" финишировал седьмым и не пробился в еврокубки.

"Заря" закончила сезон на третьем месте и попала на групповой раунд Лиги Европы.

Напомним, 21 июля Виктор Скрипник заявил, что не получал приглашение возглавить "Динамо" .

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