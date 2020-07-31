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Espreso.tvСпортЛуческу возвращает скандального футболиста в "Динамо"

Луческу возвращает скандального футболиста в "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес должен в ближайшее время прибыть в расположение команды

Об этом сообщает football.uа.

Футболист уже сдал тест на коронавирус.

"Сегодня Жерсон прилетит в Киев. Он сдал тест на коронавирус и вынужден был ждать результаты от 24 до 48 часов", - рассказал агент игрока Ахмед Нума.

Жерсон Родригес проводил вторую часть сезона в аренде в турецком "Анкарагюджю", однако был исключен из команды из-за драки с одноклубником накануне 32-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая". Решение расстаться с Родригесом было принято советом директоров и футболистами.

Аренда Родригеса была рассчитана до 26 июля, его контракт с "Динамо" действует до лета 2024 года.

25-летний форвард сыграл за "Анкарагюджю" 11 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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