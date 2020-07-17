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Espreso.tvСпортФутболиста "Динамо" погнали из клуба за драку с одноклубником

Футболиста "Динамо" погнали из клуба за драку с одноклубником


фото: Getty Images
Арендованного у "Динамо" форварда Жерсона Родригеса погнали с турецкого "Анкарагюджю" за драку с одноклубником

Об этом сообщает официальный сайт "Анкарагюджю"

Турецкий клуб прекратил сотрудничество с нападающим сборной Люксембурга за драки с одноклубником Анте Кулишичем накануне матча 32-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая". Решение расстаться с Родригесом было принято советом директоров и футболистами.

Аренда Родригеса была рассчитана до 26 июля, его контракт с "Динамо" действует до лета 2024 года.

25-летний форвард сыграл за "Анкарагюджю" 11 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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