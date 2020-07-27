Скандальный футболист "Динамо" отказался от трансфера в турецкий клуб

27 июля, 2020, 14:52

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес отказался переходить в "Эрзурумспор", который с нового сезона будет играть в турецкой Суперлиге

Об этом сообщает Viral Spor .

Футболист намерен перейти в турецкий топ-клуб, который будет выступать в еврокубках. За форвардом активно следят стамбульские "Фенербахче" и "Галатасарай".

Жерсон Родригес проводил вторую часть сезона в аренде в турецком "Анкарагюджю", однако был исключен из команды из-за драки с одноклубником накануне 32-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая". Решение расстаться с Родригесом было принято советом директоров и футболистами.

Аренда Родригеса была рассчитана до 26 июля, его контракт с "Динамо" действует до лета 2024 года.

25-летний форвард сыграл за "Анкарагюджю" 11 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, 12 июля Жерсона Родригеса, который играет в аренде за "Анкарагюджю", исключили из заявки турецкого клуба за драку с одноклубником.

17 июля Родригеса выгнали с турецкого "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.