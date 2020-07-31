Скандальный футболист "Динамо" может перейти в чемпионат Японии
Об этом сообщает "Динамо Киев Inside".
Киевляне могут отдать вингера в аренду в японский "Джубило Ивата", откуда он и перешел в украинскую команду в августе 2019-го года.
Жерсон Родригес проводил вторую часть сезона в аренде в турецком "Анкарагюджю", однако был исключен из команды из-за драки с одноклубником накануне 32-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая". Решение расстаться с Родригесом было принято советом директоров и футболистами.
Аренда Родригеса была рассчитана до 26 июля, его контракт с "Динамо" действует до лета 2024 года.
25-летний форвард сыграл за "Анкарагюджю" 11 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
- Напомним, 12 июля Жерсона Родригеса, который играет в аренде за "Анкарагюджю", исключили из заявки турецкого клуба за драку с одноклубником.
- 17 июля Родригеса выгнали с турецкого "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.
- 27 июля Жерсон Родригес отказался переходить в "Эрзурумспор" , который с нового сезона будет играть в турецкой Суперлиге.
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