Скандальный футболист "Динамо" может перейти в чемпионат Японии

31 июля, 2020, 15:42

Киевское "Динамо" намерено избавиться от люксембургского форварда Жерсона Родригеса

Об этом сообщает "Динамо Киев Inside".

Киевляне могут отдать вингера в аренду в японский "Джубило Ивата", откуда он и перешел в украинскую команду в августе 2019-го года.

Жерсон Родригес проводил вторую часть сезона в аренде в турецком "Анкарагюджю", однако был исключен из команды из-за драки с одноклубником накануне 32-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая". Решение расстаться с Родригесом было принято советом директоров и футболистами.

Аренда Родригеса была рассчитана до 26 июля, его контракт с "Динамо" действует до лета 2024 года.

25-летний форвард сыграл за "Анкарагюджю" 11 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.