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Espreso.tvОбществоКравчук заявил, что его пригласили в Офис президента 30 июля обсудить возможное назначение в ТКГ

Кравчук заявил, что его пригласили в Офис президента 30 июля обсудить возможное назначение в ТКГ

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что его пригласили в Офис президента

Об этом он заявил в эфире канала НАШ .

"У меня есть информация о том, что меня на 11:30 приглашают в Офис президента. Думаю, будет разговор вокруг этого вопроса (назначение Кравчука на должность главы делегации на переговорах в ТКГ, - ред.)", - сказал Кравчук.

  • Первый президент Украины Леонид Кравчук может заменить Леонида Кучму в переговорной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

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