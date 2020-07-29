Кравчук заявил, что его пригласили в Офис президента 30 июля обсудить возможное назначение в ТКГ
29 июля, 2020, 22:12
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что его пригласили в Офис президента
Об этом он заявил в эфире канала НАШ .
"У меня есть информация о том, что меня на 11:30 приглашают в Офис президента. Думаю, будет разговор вокруг этого вопроса (назначение Кравчука на должность главы делегации на переговорах в ТКГ, - ред.)", - сказал Кравчук.
- Первый президент Украины Леонид Кравчук может заменить Леонида Кучму в переговорной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
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