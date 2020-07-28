Кучма покинул Трехстороннюю группу по урегулированию ситуации на Донбассе, - Зеленский

28 июля, 2020, 13:10

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Леонид Кучма покинул свой пост

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский заявил, что работа Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

"Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Зеленский во время встречи с Кучмой во вторник.

Со своей стороны Кучма отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.