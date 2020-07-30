Убийство Шеремета: Антоненко прослушивали за 9 месяцев до задержания, - адвокаты

Об этом говорится в интервью Антоненко и его защитников "Украинской правде".

На вопрос, почему среди обнародованных следствием записей телефонных разговоров были другие подозреваемые, но не Антоненко, музыкант ответил, что, очевидно, записей с ним, подтверждающих подозрение, не существует.

В то же время адвокаты подозреваемого дополнили его ответ.

"На момент ответа Антоненко еще не полностью был знаком с материалами и не знал, что его начали "слушать" с марта 2019 г. просто как человека, чей телефон появлялся в близи ул. О. Гончара (одна из улиц, по которой шли убийцы Шеремета), за все это время никаких разговоров, которые даже отдаленно касаются преступления, не было найдено", - сказали адвокаты.

Адвокат Леонид Маслов в мае заявил , что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко из организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.

Печерский районный суд Киева ограничил срок ознакомления с материалами дела об убийстве Павла Шеремета стороне защиты до 14 августа.

23 июля суд отложил до 31 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко.

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