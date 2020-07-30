Убийство Шеремета: Антоненко прослушивали за 9 месяцев до задержания, - адвокаты
Об этом говорится в интервью Антоненко и его защитников "Украинской правде".
На вопрос, почему среди обнародованных следствием записей телефонных разговоров были другие подозреваемые, но не Антоненко, музыкант ответил, что, очевидно, записей с ним, подтверждающих подозрение, не существует.
В то же время адвокаты подозреваемого дополнили его ответ.
"На момент ответа Антоненко еще не полностью был знаком с материалами и не знал, что его начали "слушать" с марта 2019 г. просто как человека, чей телефон появлялся в близи ул. О. Гончара (одна из улиц, по которой шли убийцы Шеремета), за все это время никаких разговоров, которые даже отдаленно касаются преступления, не было найдено", - сказали адвокаты.
- Адвокат Леонид Маслов в мае заявил , что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко из организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.
- Печерский районный суд Киева ограничил срок ознакомления с материалами дела об убийстве Павла Шеремета стороне защиты до 14 августа.
- 23 июля суд отложил до 31 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко.
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