Дело Шеремета: суд отложил до 31 июля апелляцию на арест Кузьменко
Об этом сообщает Facebook-сообщество Free Dr Kuzmenko.
"Сегодня в 15:05 должно состояться судебное заседание по Юлии Кузьменко в Апелляционном суде Киева. В связи с тем, что материалы дела еще не поступили из Печерского суда, судебное заседание перенесли на 11:00 31 июля 2020 г." , - говорится в сообщении.
Активисты отметили, что располагают информацией, что представители средств массовой информации, которые хотят присутствовать на заседании 31 июля, в связи с карантинными ограничениями обязательно должны предварительно направить в Киевский апелляционный суд соответствующий запрос для регистрации.
- Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко Тарас Беспалый заявил, что ведущие институты, к которым защита обратилась по поводу установления психологического портрета по видеозаписи, назвали такую экспертизу невозможной .
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