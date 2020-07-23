 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Шеремета: суд отложил до 31 июля апелляцию на арест Кузьменко

Дело Шеремета: суд отложил до 31 июля апелляцию на арест Кузьменко


фото: УНІАН
Суд отложил до 31 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, врача и волонтера Юлии Кузьменко

Об этом сообщает Facebook-сообщество Free Dr Kuzmenko.

"Сегодня в 15:05 должно состояться судебное заседание по Юлии Кузьменко в Апелляционном суде Киева. В связи с тем, что материалы дела еще не поступили из Печерского суда, судебное заседание перенесли на 11:00 31 июля 2020 г." , - говорится в сообщении.

Активисты отметили, что располагают информацией, что представители средств массовой информации, которые хотят присутствовать на заседании 31 июля, в связи с карантинными ограничениями обязательно должны предварительно направить в Киевский апелляционный суд соответствующий запрос для регистрации.

  • Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко Тарас Беспалый заявил, что ведущие институты, к которым защита обратилась по поводу установления психологического портрета по видеозаписи, назвали такую экспертизу невозможной .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать