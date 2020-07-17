Дело Шеремета: защита должна ознакомиться с материалами до 14 августа, - решение суда

17 июля, 2020, 20:59

Печерский районный суд Киева ограничил срок ознакомления с материалами дела об убийстве Павла Шеремета стороне защиты до 14 августа

Об этом сообщает hromadske .

Прокуроры просили суд ограничить время ознакомления с материалами дела стороне защиты до 10 дней. При этом адвокаты подозреваемых настаивали на том, что материалы дела содержат 300 гигабайт видео и аудиофайлов, и для этого необходимо больше времени.

Подозреваемые поддержали своих защитников, а Кузьменко и Антоненко жаловались на условия ознакомления.