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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: защита должна ознакомиться с материалами до 14 августа, - решение суда

Дело Шеремета: защита должна ознакомиться с материалами до 14 августа, - решение суда

Печерский районный суд Киева ограничил срок ознакомления с материалами дела об убийстве Павла Шеремета стороне защиты до 14 августа

Об этом сообщает hromadske .

Прокуроры просили суд ограничить время ознакомления с материалами дела стороне защиты до 10 дней. При этом адвокаты подозреваемых настаивали на том, что материалы дела содержат 300 гигабайт видео и аудиофайлов, и для этого необходимо больше времени.

Подозреваемые поддержали своих защитников, а Кузьменко и Антоненко жаловались на условия ознакомления.

  • Адвокат Леонид Маслов в мае заявил , что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко из организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.
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