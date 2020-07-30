Одноклубник Зинченко признан лучшим футболистом сезона в Англии

30 июля, 2020, 17:46

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии Профессиональной футбольной ассоциации

Об этом сообщает BBC Sport.

В голосовании приняли участие 515 игроков английской премьер-лиги, которые отдали 45% голосов именно лидеру "Манчестер Сити" Де Брюйне. Второе место в голосовании занял капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон (27%), третий в рейтинге - вингер Садио Мане (11%).

В этом сезоне чемпионата Англии Кевин Де Брюйне провел 35 матчей, забил 13 мячей и отдал 20 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость 29-летнего бельгийца составляет 120 млн евро.