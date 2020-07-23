"Ливерпуль" установил уникальное достижение в АПЛ
23 июля, 2020, 16:16
"Ливерпуль" не проигрывает в домашних матчах чемпионата Англии уже третий сезон подряд
Об этом сообщает Opta в twitter.
В 37-м туре АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл лондонский "Челси" со счетом 5: 3. Это последний домашний матч в этом сезоне чемпионата Англии для команды Юргена Клоппа.
"Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" уже третий сезон АПЛ подряд, что является абсолютным рекордом клуба. В этом сезоне команда выиграла чемпионат Англии впервые в 21 веке.
3 - Liverpool have remained unbeaten at Anfield in three consecutive league seasons for the first time in the club's history. Citadel. pic.twitter.com/9EYtEcFE0u- OptaJoe (@OptaJoe) July 22, 2020
- 13 июля стало известно, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может оставить английский клуб ради сборной Германии .
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