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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" установил уникальное достижение в АПЛ

"Ливерпуль" установил уникальное достижение в АПЛ


фото: Getty Images
"Ливерпуль" не проигрывает в домашних матчах чемпионата Англии уже третий сезон подряд

Об этом сообщает Opta в twitter.

В 37-м туре АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл лондонский "Челси" со счетом 5: 3. Это последний домашний матч в этом сезоне чемпионата Англии для команды Юргена Клоппа.

"Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" уже третий сезон АПЛ подряд, что является абсолютным рекордом клуба. В этом сезоне команда выиграла чемпионат Англии впервые в 21 веке.

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