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Espreso.tvСпортСтало известно, когда начнется новый футбольный сезон в Англии

Стало известно, когда начнется новый футбольный сезон в Англии


фото: Getty Images
29 августа в Англии состоится матч за Суперкубок, где сыграют чемпион и обладатель Кубка

Об этом сообщает Squawka Football .

Чемпионом АПЛ в этом сезоне стал "Ливерпуль", который в 38 матчах набрал 99 очков. Обладатель Кубка еще не известен. 1 августа в финале "Челси" встретится с "Арсеналом".

Первый тур сезона-2020/21 Английской премьер-лиги будет сыгран 12 сентября 2020 года.

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