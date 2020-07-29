Стало известно, когда начнется новый футбольный сезон в Англии
29 июля, 2020, 15:18
29 августа в Англии состоится матч за Суперкубок, где сыграют чемпион и обладатель Кубка
Об этом сообщает Squawka Football .
Чемпионом АПЛ в этом сезоне стал "Ливерпуль", который в 38 матчах набрал 99 очков. Обладатель Кубка еще не известен. 1 августа в финале "Челси" встретится с "Арсеналом".
Первый тур сезона-2020/21 Английской премьер-лиги будет сыгран 12 сентября 2020 года.
- 23 июля стали известно, что "Ливерпуль" не проигрывает в домашних матчах чемпионата Англии уже третий сезон подряд.
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