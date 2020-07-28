В Англии назвали лучшего футбольного тренера года

28 июля, 2020, 14:15

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ сезона 2019/20

Об этом сообщает официальный twitter Ассоциации тренеров Англии.

Немецкий специалист победил в голосовании АТА (Ассоциации тренеров Англии) и получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.

Под руководством 53-летнего Юргена Клоппа "Ливерпуль" стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет. Команде удалось набрать 99 очков в 38 матчах.

Congratulations to @LFC Manager Jürgen Klopp for winning The Sir Alex Ferguson trophy for the LMA Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/tJZrjXC0jx - LMA (@LMA_Managers) July 27, 2020