В Англии назвали лучшего футбольного тренера года
28 июля, 2020, 14:15
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ сезона 2019/20
Об этом сообщает официальный twitter Ассоциации тренеров Англии.
Немецкий специалист победил в голосовании АТА (Ассоциации тренеров Англии) и получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.
Под руководством 53-летнего Юргена Клоппа "Ливерпуль" стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет. Команде удалось набрать 99 очков в 38 матчах.
Congratulations to @LFC Manager Jürgen Klopp for winning The Sir Alex Ferguson trophy for the LMA Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/tJZrjXC0jx- LMA (@LMA_Managers) July 27, 2020
- 13 июля стало известно, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может оставить английский клуб ради сборной Германии.
- 23 июля сообщалось, что "Ливерпуль" не проигрывает в домашних матчах чемпионата Англии уже третий сезон подряд.
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