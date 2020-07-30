Мэр Ивано-Франковска подарил украинские азбуки футболистам, которые дали интервью на русском языке
30 июля, 2020, 09:46
Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вручил украинские азбуки трем футболистам "Прикарпатье", которые давали послематчевые комментарии на русском языке
Об этом сообщает "Город" .
Марцинкив подарил азбуки 29 июля в Ивано-Франковске после матча чемпионата Украины в первой лиге между "Прикарпатьем" и "Агробизнесом" (0: 1).
Такой подарок мэр решил сделать потому, что после игры против "Металлиста-1925" в Харькове футболисты "Прикарпатья" дали комментарий СМИ на русском языке.
- Напомним, 22 апреля мэр Ивано-Франковска Марцинкив заявил, что требует очистить город от ромов.
- Посольство США в Киеве отреагировало на поручение Руслана Марцинкива вывезти из города на Закарпатье всех ромов.
- Полиция расследовала высказывания мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который поручил вывезти из города людей ромской национальности.
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