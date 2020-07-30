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Espreso.tvСпортМэр Ивано-Франковска подарил украинские азбуки футболистам, которые дали интервью на русском языке

Мэр Ивано-Франковска подарил украинские азбуки футболистам, которые дали интервью на русском языке


фото: fc.if.ua
Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вручил украинские азбуки трем футболистам "Прикарпатье", которые давали послематчевые комментарии на русском языке

Об этом сообщает "Город" .

Марцинкив подарил азбуки 29 июля в Ивано-Франковске после матча чемпионата Украины в первой лиге между "Прикарпатьем" и "Агробизнесом" (0: 1).

Такой подарок мэр решил сделать потому, что после игры против "Металлиста-1925" в Харькове футболисты "Прикарпатья" дали комментарий СМИ на русском языке.

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