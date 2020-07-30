Мэр Ивано-Франковска подарил украинские азбуки футболистам, которые дали интервью на русском языке

30 июля, 2020, 09:46

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вручил украинские азбуки трем футболистам "Прикарпатье", которые давали послематчевые комментарии на русском языке

Об этом сообщает "Город" .

Марцинкив подарил азбуки 29 июля в Ивано-Франковске после матча чемпионата Украины в первой лиге между "Прикарпатьем" и "Агробизнесом" (0: 1).

Такой подарок мэр решил сделать потому, что после игры против "Металлиста-1925" в Харькове футболисты "Прикарпатья" дали комментарий СМИ на русском языке.

Напомним, 22 апреля мэр Ивано-Франковска Марцинкив заявил, что требует очистить город от ромов.

Посольство США в Киеве отреагировало на поручение Руслана Марцинкива вывезти из города на Закарпатье всех ромов.

Полиция расследовала высказывания мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который поручил вывезти из города людей ромской национальности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb