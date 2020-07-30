Луческу раскрыл детали разговора с Ахметовым после назначения тренером "Динамо"

30 июля, 2020, 12:56

Мирча Луческу заявил, что у него был телефонный разговор с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым после назначения на пост главного тренера "Динамо"

Об этом Луческу заявил 30 июля во время презентации на посту главного тренера "Динамо", сообщает Еспресо.TV.

По словам Луческу, после назначения тренером "Динамо", он лично позвонил Ахметову и получил от него поздравления.

"После того, как подписал контракт, я позвонил президенту "Шахтера". Он пожелал мне удачи. Он понял, почему я перешел в "Динамо", что я хотел вернуться в Украину. У меня много эмоций и сил, я хочу отдать их футбола . С большим уважением отношусь ко времени в "Шахтере". Спасибо президенту, игрокам, болельщикам. Но эта страница перевернута, начинается новая жизнь", - сказал Луческу.

75-летний Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо" 23 июля и в сменил на этом посту Алексея Михайличенко.

30 июля президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что надеется, что Мирча Луческу выведет киевский клуб на новый уровень .

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