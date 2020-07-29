За текущие сутки обстрелов не зафиксировано, - штаб ООС
29 июля, 2020, 07:52
За текущие сутки обстрелов в районе Операции объединенных сил на Донбассе не зафиксировано
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
За минувшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования России вблизи населенного пункта Шумы.
"Выстрел был неприцельным и носил провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского обстрела, нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также: За нарушение режима тишины военные будут получать дисциплинарные взыскания, - штаб ООС
- Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня. За несколько часов до его начала, российские оккупанты обстреляли украинские позиции запрещенными противопехотными минами.
- За 20 минут после начала режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-