 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа текущие сутки обстрелов не зафиксировано, - штаб ООС

За текущие сутки обстрелов не зафиксировано, - штаб ООС

За текущие сутки обстрелов в районе Операции объединенных сил на Донбассе не зафиксировано

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

За минувшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования России вблизи населенного пункта Шумы.

"Выстрел был неприцельным и носил провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского обстрела, нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также: За нарушение режима тишины военные будут получать дисциплинарные взыскания, - штаб ООС

  • Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня. За несколько часов до его начала, российские оккупанты обстреляли украинские позиции запрещенными противопехотными минами.
  • За 20 минут после начала режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать