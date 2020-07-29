За текущие сутки обстрелов не зафиксировано, - штаб ООС

29 июля, 2020, 07:52

За текущие сутки обстрелов в районе Операции объединенных сил на Донбассе не зафиксировано

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

За минувшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования России вблизи населенного пункта Шумы.

"Выстрел был неприцельным и носил провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского обстрела, нет.

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