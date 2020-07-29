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Espreso.tvОбществоПока я буду некоторое время управлять этими процессами, - Резников о замене Кучмы в Трехсторонней группе

Пока я буду некоторое время управлять этими процессами, - Резников о замене Кучмы в Трехсторонней группе


фото: Прямий
Выполнять функции главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе будет Алексей Резников, первый заместитель главы делегации и вице-премьер

Об этом Резников заявил в ходе онлайн-дискуссии "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик", информирует УП.

Следующего руководителя украинской делегации назначит президент Владимир Зеленский.

"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что давайте дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию", - сказал Резников.

По словам вице-премьера, официально Кучма еще остается руководителем, пока Зеленский указом не внесет изменения в состав делегации. Он надеется, что это будет известный украинскому обществу человек.

"Кто этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины", - подытожил Резников.

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