"Кандидатуры были изначально": Данилов заявил о "нескольких вариациях" замены Кучмы в ТКГ

28 июля, 2020, 22:17

На замену представителю Украины в Трехсторонний контактной группе Леониду Кучме рассматривают несколько кандидатур

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Укринформ.

"Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену, есть несколько вариаций, до тех пор, пока окончательно не будет решения, я не могу сейчас назвать кандидатуры", - сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО отметил, что заменить Кучму готовились "с самого начала".

"Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти... Сейчас происходит как раз процесс, и поверьте, Украина будет представлена очень прочно, как и до сих пор", - сказал Данилов.

Также секретарь СНБО предположил, что Кучма не может полностью отойти от политического процесса в Украине и в дальнейшем будет "помогать" президенту Владимиру Зеленскому.

"Леониду Даниловичу 81 год. Это очень опытный человек, очень много понимает процессов, которые происходят не только в отношениях Украины и России, но и в отношениях, которые происходят вообще в мире... Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать Владимиру Александровичу Зеленскому", - сказал Данилов.

Напомним, 28 июля Леонид Кучма оставил работу в Трехсторонний контактной группе.

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