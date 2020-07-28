"Кандидатуры были изначально": Данилов заявил о "нескольких вариациях" замены Кучмы в ТКГ
Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Укринформ.
"Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену, есть несколько вариаций, до тех пор, пока окончательно не будет решения, я не могу сейчас назвать кандидатуры", - сказал Данилов.
При этом секретарь СНБО отметил, что заменить Кучму готовились "с самого начала".
"Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти... Сейчас происходит как раз процесс, и поверьте, Украина будет представлена очень прочно, как и до сих пор", - сказал Данилов.
Также секретарь СНБО предположил, что Кучма не может полностью отойти от политического процесса в Украине и в дальнейшем будет "помогать" президенту Владимиру Зеленскому.
"Леониду Даниловичу 81 год. Это очень опытный человек, очень много понимает процессов, которые происходят не только в отношениях Украины и России, но и в отношениях, которые происходят вообще в мире... Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать Владимиру Александровичу Зеленскому", - сказал Данилов.
- Напомним, 28 июля Леонид Кучма оставил работу в Трехсторонний контактной группе.
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