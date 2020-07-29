Кравчук или Резников могут заменить Кучму в ТКГ, - Зеленский

29 июля, 2020, 12:11

Первый президент Украины Леонид Кравчук может заменить Леонида Кучму в переговорной группе по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНИАН.

Накануне стало известно, что Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, где он возглавлял украинскую делегацию.

По словам Зеленского, сейчас на эту позицию рассматриваются несколько кандидатур, среди которых, кроме Кравчука - вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников.

Напомним, 28 июля Леонид Кучма оставил работу в Трехсторонней контактной группе.

оставил работу в Трехсторонней контактной группе. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о "нескольких вариациях" замены Кучмы в ТКГ.

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