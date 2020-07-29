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Espreso.tvЭкономикаБазовый прогноз падения украинского ВВП на 4,8% в 2020 году остается неизменным, - Шмыгаль

Базовый прогноз падения украинского ВВП на 4,8% в 2020 году остается неизменным, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
По словам Шмыгаля, на данный момент Украина движется по разработанному Минэкономики консенсусному Макропрогнозу, который предусматривает падение украинского ВВП в этом году на 4,8%

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Наш базовый прогноз пока остается неизменным по Украине - это уменьшение ВВП на 4,8% год к году в 2020 году", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что сейчас Украина движется по консенсусному макропрогнозу, который разработало и предоставило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Министерство финанстив и Министерство экономики пока подтверждают движение Украины по этому сценарию", - сказал Шмыгаль.

При этом, по словам премьера, с 2021 правительство закладывает рост ВВП на 6,4%.

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