Базовый прогноз падения украинского ВВП на 4,8% в 2020 году остается неизменным, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
"Наш базовый прогноз пока остается неизменным по Украине - это уменьшение ВВП на 4,8% год к году в 2020 году", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что сейчас Украина движется по консенсусному макропрогнозу, который разработало и предоставило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"Министерство финанстив и Министерство экономики пока подтверждают движение Украины по этому сценарию", - сказал Шмыгаль.
При этом, по словам премьера, с 2021 правительство закладывает рост ВВП на 6,4%.
- Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка , в 2020 году валовой внутренний продукт Украины упадет на 3,5%.
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В МВФ ожидают спада ВВП Украины на 7,7% по итогам текущего года. А мировая экономика может упасть на 3%.
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